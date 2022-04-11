Названы знаки зодиака, представители которых ненавидят всех вокруг

Как пишет «Пятый канал», в Топ-6 вошли рожденные под такими созвездиями, как Скорпион, Овен, Дева, Водолей, Козерог и Стрелец.

По мнению астрологов, представители этих шести знаков зодиака раздражаются по любому поводу, а их месть может стать жестокой и изощренной пыткой для недругов.

Скорпионов больше всего на свете раздражают «светлые люди» - эти вечно доброжелательные улыбающиеся человечки. По их мнению, эти люди - натуральные лицемеры, которые обязательно «подложат свинью» своим знакомым.

Рожденные под этим знаком являются сторонниками жестокой изощренной мести.

У Овнов проблемы возникают с теми, кто их не слушается. Если кто-то внезапно перестает боготворить их и полностью им подчиняться — ждите бури.

Праведный гнев обрушится на всех, кто откажется покориться их воле.

Девы полагают, что ненавидят всех вокруг абсолютно справедливо. В качестве аргументов, оправдывающих человеконенавистничество, они обычно приводят что-то вроде: продажных чиновников, любви за деньги, голода в Африке и другого.

Водолей - этот хитрец никогда не покажет, что недоволен происходящим, однако всеми своими силами он будет пакостить и скрыто чинить препятствия тем, кто ему не нравится.

Представители этого знака зодиака полагают, что борются с несправедливостью. При этом Водолеи ни за что не сознаются в том, что получают удовольствие, когда совершают очередную гадость в отношении своих неприятелей.

Обычно Козерогов сложно вывести из себя, но как только они сталкиваются с ложью и предательством — пиши пропало.

Ярость рожденных под этим созвездием не знает границ, они готовы стереть обидчиков в порошок.

Стрельцы - обычно милые и улыбчивые создания, но это длится до тех пор, пока их никто не трогает. Больше всего они ненавидят хамство и неуважение по отношению к себе любимым.

Своих противников Стрельцы предпочитают уничтожать в невероятно саркастичной манере. Это тот случай, когда слово может убить.