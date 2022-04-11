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10:13 11.04.2022

Новак Джокович возвращается на корт

Теннис Возвращение Фото: Instagram/djokernole
Первая ракетка мира Новак Джокович после некоторой паузы снова в строю. Он планирует выступить на первом грунтовом Мастерсе сезона в Монте-Карло с призовым фондом более пяти с половиной миллионов евро, сообщает Zakon.kz.

Сербский теннисист Новак Джокович в преддверии этих состязаний рассказал о настроении перед возвращением на корт.

Последние три-четыре месяца были для меня действительно сложными. Но я здесь, оставляю все это позади. Понимаю, что вряд ли буду в оптимальной форме в начале этой недели. Я по-прежнему тестирую свои возможности, набираю форму. Потребуется время поймать ритм. Новак Джокович

Первая ракетка планеты также добавил, чего ожидает от турнира в Монте-Карло и подчеркнул, что целиком мотивирован для выступления на этих соревнованиях.

Я по-прежнему полностью мотивирован, чтобы выступать на Туре. Готов конкурировать с молодыми ребятами, биться с сильнейшими в мире за крупнейшие титулы. Очень доволен быть в Монако. С нетерпением ждал этого момента. Это лучшее место, чтобы возобновить выступление.Новак Джокович

Напомним, Джокович не стал вакцинироваться от коронавируса, из-за чего его депортировали из Австралии и не пустили в США.

Первым соперником серба на кортах Монте-Карло будет испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина.

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