Новак Джокович порадовал поклонников в полуфинале "Мастерса" в Майами

Все о теннисе

Пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обыграл болгарина Григора Димитрова в полуфинале турнира категории "Мастерс" в Майами, сообщает Zakon.kz.

Матч длился 1 час 10 минут и завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу Джоковича.

Джокович выполнил четыре подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных.

На счету Димитрова три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В финале турнира Джокович сразится с победителем встречи между Тейлором Фрицом (США) и Якубом Меншиком (Чехия).

Ранее мы писали, сможет ли Джокович в седьмой раз выйти в финал "Мастерса" в Майами, и опубликовали расписание полуфиналов.