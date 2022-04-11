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10:10 11.04.2022

Вспышка COVID-19: в Китае вновь растет суточная заболеваемость

китай, кви, вспышка Фото: unsplash
В Китае за минувшие сутки зарегистрировали 27 595 новых случаев заражения коронавирусом – это новый антирекорд за пандемию COVID-19, передает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, показатель оказался на 15,3% выше, чем днем ранее, и в два раза превзошел динамику роста заражаемости, которая была зафиксирована ровно неделю назад.

По данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая, среди инфицированных, выявленных за 10 апреля, только у 1184 человек обнаружены повышенная температура, кашель и недомогание, остальные 26 411 – бессимптомные носители. Из-за границы прибыли лишь 86 из указанных лиц с COVID-19.

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