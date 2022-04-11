Вспышка COVID-19: в Китае вновь растет суточная заболеваемость

Как сообщает ТАСС, показатель оказался на 15,3% выше, чем днем ранее, и в два раза превзошел динамику роста заражаемости, которая была зафиксирована ровно неделю назад.

По данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая, среди инфицированных, выявленных за 10 апреля, только у 1184 человек обнаружены повышенная температура, кашель и недомогание, остальные 26 411 – бессимптомные носители. Из-за границы прибыли лишь 86 из указанных лиц с COVID-19.