10:10 11.04.2022
Вспышка COVID-19: в Китае вновь растет суточная заболеваемость
Фото: unsplash
В Китае за минувшие сутки зарегистрировали 27 595 новых случаев заражения коронавирусом – это новый антирекорд за пандемию COVID-19, передает Zakon.kz.
Как сообщает ТАСС, показатель оказался на 15,3% выше, чем днем ранее, и в два раза превзошел динамику роста заражаемости, которая была зафиксирована ровно неделю назад.
По данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая, среди инфицированных, выявленных за 10 апреля, только у 1184 человек обнаружены повышенная температура, кашель и недомогание, остальные 26 411 – бессимптомные носители. Из-за границы прибыли лишь 86 из указанных лиц с COVID-19.