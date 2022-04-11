Центральный матч АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» закончился вничью

Поединок команд, которые сейчас возглавляют таблицу АПЛ, прошел на стадионе «Этихад Сити оф Манчестер». Хозяева повели уже на пятой минуте встречи, отличился полузащитник «горожан» Кевин Де Брейне. Всего лишь восемь минут понадобилось форварду «красных» Диога Жота, чтобы восстановить равновесие.

Вскоре команды снова обменялись голами. Нападающий «МСити» Габриэл Жезус после паса Жоау Канселу сделал счет – 2:1. Но звездная пара футболистов «Ливерпуля» — Мохамед Салах и Садио Мане организовали результативный гол, где точку поставил Мане — 2:2.

После этой игры «горожане» набрали 74 очка и заняли первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» с 73 очками на второй строчке, на третьей позиции «Челси», набравший 62 очка.

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