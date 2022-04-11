Казахстанцы стали больше платить за ж/д билеты

Согласно данным аналитиков, за январь-февраль 2022 года доходы компаний в сфере железнодорожных перевозок составили 196,2 млрд тенге – сразу на 20,8% больше в деньгах, чем годом ранее.

Большую часть доходов – 185,2 млрд тенге – компании получили от перевозок груза и багажа, в то время как доход от перевозки пассажиров составил лишь 11 млрд тенге.

Перевозки груза и багажа железнодорожным транспортом по итогам двух месяцев 2022 года составили 70,8 млн тонн – на 10,2% больше, чем в прошлом году.

В региональном разрезе больше всего грузов и багажа перевезли в Карагандинской области: 8,8 млн тонн. В тройку лидирующих регионов также вошли Актюбинская область (7,7 млн тонн) и столица (7,4 млн тонн), – отмечено в исследовании ranking.kz.

Кроме того, как отмечают эксперты, грузооборот в стране вырос на 18,2%.

За январь-февраль текущего года железнодорожным транспортом перевезли 2,5 млн человек – на 28,8% больше, чем за январь-февраль 2021-го.

Также по итогам марта 2022 года цены на услуги пассажирского железнодорожного транспорта выросли.

В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители столицы – на 9,8% за год.

В тройке антилидеров также оказались Атырауская (плюс 5% за год) и Акмолинская (плюс 4,6%) области.

В четырех областях – Жамбылской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Туркестанской – цены остались на том же уровне, что и годом ранее, – заявили эксперты.

В двух регионах цены снизились: на 1,5% – в Шымкенте, на 2% – в Кызылординской области.