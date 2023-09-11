Мясо стало роскошью для казахстанцев

В Казахстане цены на мясо выросли на 12%. Об этом говорится в отчете аналитиков, сообщает Zakon.kz.

По итогам июля 2023 года цены на мясо, включая мясопродукты, выросли на 0,3% за месяц и на 11,2% за год.

Согласно исследованию Energyprom за 11 сентября 2023 года, в региональном разрезе рост цен в годовой динамике сильнее всего ощутили жители столицы: плюс 16,3%.

В тройке антилидеров также оказались Алматинская (плюс 15,5%) и Северо-Казахстанская (плюс 15,2%) области.

Примечательно, что наименьшее удорожание было зафиксировано в Туркестанской области: на 5,7%.

"В разрезе видов мяса говядина подорожала на 11,5%, баранина – на 7,1%, свинина – на 11,9%, конина – на 9,1%, вареная колбаса – на 14,5%, полукопченая колбаса – на 12,7%", – заявляют эксперты.

Фото: energyprom.kz

Кроме того, стоимость говядины в магазинах и на рынках страны в среднем по стране составила 2,6 тыс. тг за кг, баранины – 2,8 тыс. тг, свинины – 2,2 тыс. тг, конины – 3 тыс. тг, вареной колбасы – 2,8 тыс. тг, полукопченой колбасы – 3,3 тыс. тг.

Ранее сообщалось, что Казахстан занимает второе место по скорости роста цен на лекарства среди стран ЕАЭС, уступая только Кыргызстану. За год (май 2022 года к маю 2023-го) медикаменты в стране подорожали на 11%.