На 37 млн тенге обманули фермеров из Жезказгана

Как сообщается на информационном медиапортале МВД РК, с 2020 по 2022 год с заявлением в следствие УП Жезказгана обратились 116 владельцев крестьянских хозяйств.

Они стали жертвами мошеннических действий неких лиц. Каждому из пострадавших аферисты предлагали бесплатную доставку снегохода стоимостью 2,5 млн тенге и юрты стоимостью 300 тыс. тенге, – говорится в сообщении.

Злоумышленники утверждали, что крестьянским хозяйствам якобы будет возмещена часть расходов в рамках правил субсидирования субъектов агропромышленного комплекса.

Чтобы вызвать у сельчан доверие, они открыли офис, вели агитацию и проводили разъяснительные беседы. Сумма нанесенного ими ущерба составила 37 млн тенге, – отмечается в сообщении.

Полицейские задержали группу подозреваемых – троих жителей столицы (28-34 лет), которые признались в содеянном.