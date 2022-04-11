11:18 11.04.2022
На 37 млн тенге обманули фермеров из Жезказгана
Фото: Zakon.kz
Фермеров из Жезказгана обманули на десятки миллионов тенге. Полицейскими задержана группа подозреваемых: трое жителей Нур-Султана, передает Zakon.kz.
Как сообщается на информационном медиапортале МВД РК, с 2020 по 2022 год с заявлением в следствие УП Жезказгана обратились 116 владельцев крестьянских хозяйств.
Они стали жертвами мошеннических действий неких лиц. Каждому из пострадавших аферисты предлагали бесплатную доставку снегохода стоимостью 2,5 млн тенге и юрты стоимостью 300 тыс. тенге, – говорится в сообщении.
Злоумышленники утверждали, что крестьянским хозяйствам якобы будет возмещена часть расходов в рамках правил субсидирования субъектов агропромышленного комплекса.
Чтобы вызвать у сельчан доверие, они открыли офис, вели агитацию и проводили разъяснительные беседы. Сумма нанесенного ими ущерба составила 37 млн тенге, – отмечается в сообщении.
Полицейские задержали группу подозреваемых – троих жителей столицы (28-34 лет), которые признались в содеянном.
Было возбуждено уголовное дело по ст. 190 УК РК «Мошенничество». В настоящее время после проведения всех необходимых следственных действий и закрепления доказательной базы уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.