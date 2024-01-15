Юрист-самозванец обманул жителей Шымкента на 32 млн тенге

Полиция Шымкента задержала подозреваемого в серийном мошенничестве. По версии следствия, мужчина обманул 15 жителей города и Туркестанской области на общую сумму в 32 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Шымкента 15 января, полиция задержала подозреваемого в мошенничестве, который действовал под видом юриста. По версии следствия, он выдавал себя за квалифицированного специалиста и обещал жителям города помочь в получении безвозмездного гранта на реализацию бизнес-идей, а также выплат от государства.

За свои услуги мужчина требовал плату – от 200 тысяч до 2,5 млн тенге. Таким образом он выманил у 15 доверчивых жителей Шымкента и Туркестанской области 32 млн тенге. Никакой помощи "клиентам" юрист-самозванец при этом не оказал.

Подозреваемого задержали оперативники криминальной полиции. Его взяли под стражу по решению суда. Сейчас в отношении мужчины ведут следствие.

Ранее казахстанцев предупредили об очередном способе мошенничества.