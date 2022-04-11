Казахстанка побила рекорд 35-летней давности на марафоне в Голландии

Участница Олимпийских игр в Токио 2020 года Жанна Мамажанова сотворила сенсацию в Роттердаме, передает altaynews. Казахстанка преодолела 42 км и 195 метров за 2:26:54. Эти цифры позволили ей завоевать бронзовую медаль марафона, а также побить рекорд Казахстана на этой дистанции.

Фото: Instagram/zhanmamazhan

Прежнее высшее достижение превзойдено сразу на 63 секунды. Оно принадлежало алматинской легенде Зое Ивановой и было установлено 15 ноября 1987 года в Токио. Результат алматинки оставался непоколебимым в течение 35 лет. Быстрее Жанны в Роттердаме пробежали только Хавен Хаилу из Эфиопии (2:22:01) и Нинке Бринкман из Нидерландов (2:22:51).

Фото: Instagram/zhanmamazhan

Этот успех позволил Жанне квалифицироваться на Чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет летом в американском Орегоне.

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