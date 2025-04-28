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Спорт

В Лондоне улучшен мировой рекорд в женском марафоне

Марафон Мировой Рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 12:15 Фото: Instagram/worldathletics
27 апреля эфиопская легкоатлетка Тигист Ассефа установила новый мировой рекорд в марафоне. Бегунья на 26 секунд улучшила прежний показатель, сообщает Zakon.kz.

28-летняя спортсменка стала победителем Лондонского марафона-2025 с результатом 2:15.50,0. Ассефа на 26 секунд опередила прежний рекорд, который принадлежал кенийке Перес Джепчирчир (2:16.16,0).

Преимущество эфиопской атлетки было настолько ощутимым, что ее ближайшая соперница прибежала на финиш почти с трехминутным опозданием.

"Серебро" лондонских состязаний досталось кенийской бегунье – Джойсилин Джепкосгей (2:18.43,0). Третьей финишную черту пересекла олимпийская чемпионка-2024, Сифан Хассан из Нидерландов, с показателем 2:18:59,0.

Тигист Ассефа является серебряным призером Олимпиады-2024 в марафоне. 

Там же в Англии накануне определился чемпион этой страны по футболу. "Золото" АПЛ в 20-ый раз досталось клубу "Ливерпуль". 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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