Дефицита зерна в Казахстане нет – МСХ

Имеется ряд публикаций в СМИ о приостановлении деятельности некоторых мукомольных предприятий из-за дефицита сырья. Сразу хотел бы начать с сообщения, что никакого дефицита зерна нет. В республике имеется зерно в достаточном количестве. Призываем всех не создавать ажиотаж. Первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров

По данным министра, в стране имеется 6,4 млн тонн зерна. И этого объема более чем достаточно для того, чтобы обеспечить внутренние потребности, а также отправить часть зерна на экспорт.

Что касается муки, то на 7 апреля запасы составляют 118 тыс. тонн, в том числе 10 тыс. тонн находится в стабфондах, 22 тыс. тонн – в рамках оборотной схемы, 48 тыс. тонн – у производителей, порядка 20 тыс. тонн – на складах и 18 тыс. тонн – в торговых объектах. Указанного объема в полной мере достаточно для обеспечения внутренних потребностей. Вместе с тем в ресурсах «Продкорпорации» имеется более 800 тыс. тонн зерна, которые в случае необходимости будут направлены на внутренний рынок для стабилизации. Айдарбек Сапаров

Ранее в Министерстве сельского хозяйства рассказали, что будет с ценами на хлеб в Казахстане.