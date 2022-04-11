13:33 11.04.2022
Очередной схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в Таразе
Фото: скриншот видео
В Таразе полицейские обнаружили очередной схрон с оружием и боеприпасами, похищенными во время январских беспорядков. Изъяты шесть единиц оружия, три гранаты, пять магазинов, резиновая дубинка и 216 патронов, передает Zakon.kz.
Среди оружия были гранатомет, нарезное и гладкоствольные ружья, пистолет Макарова, пистолет МР-355, боевая, газовая и светошумовая гранаты, пять магазинов от пистолетов и 216 патронов различного калибра. На оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза.Пресс-служба ДП Жамбылской области