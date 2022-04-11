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Законодательство РК
14:38 11.04.2022

Казахстанским студентам, обучающимся в России, необходимо зарегистрироваться на egov

регистрация студентов системе ОСМС Фото: Zakon.kz
Казахстанским студентам, обучающимся в России, необходимо зарегистрироваться на сайте электронного правительства, чтобы получать медпомощь в рамках ОСМС, передает Zakon.kz.

Согласно закону «Об обязательном социальном медицинском страховании», взносы за лиц, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) осуществляет государство.

Однако, как отметили в Министерстве образования и науки РК, данные студентов, обучающихся в зарубежных вузах, отсутствуют в информационной системе ведомства, так как на территории Казахстана они не зарегистрированы в качестве студентов. Соответственно, для них получение медицинских услуг в рамках ОСМС недоступно.

В связи с этим студентам необходимо подать обращение на портале электронного правительства egov.kz в разделе «Регистрация студентов, обучающихся за рубежом» и прикрепить подтверждающий документ (справку с места учебы).МОН РК

Для этого нужно:

  1. перейти на сайт электронного правительства egov.kz и авторизоваться;

  2. в разделе «Сервисы» выбрать «Регистрация студентов, обучающихся за рубежом»;

  3. заполнить заявку и подписать ее электронной цифровой подписью либо при помощи смс-пароля;

  4. после обработки заявки вам поступит уведомление в личный кабинет.

После проверки данных соответствующим органом и актуализации статуса студента вы будете застрахованы до конца сессии.

После каждой сессии студенту необходимо пройти регистрацию повторно на портале электронного правительства egov.kz.

Лариса Черненко
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