Казахстанские студенты, обучающиеся в Москве, в теракте не пострадали

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что все казахстанские студенты, которые обучаются в Москве по госпрограммам, находятся в безопасности, никто не пострадал в теракте в "Крокус Сити Холле", передает Zakon.kz.

"По программе "Болашак" и "500 ученых" в Российской Федерации обучение на данный момент проходят 32 казахстанца, 24 стипендиата находятся в Москве. Никто из стипендиатов не пострадал. Все стипендиаты вышли на связь и находятся в безопасности", – написал Саясат Нурбек в Telegram.

Ранее сообщалось, что в МИД РК информация о казахстанцах среди погибших или пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле" не поступала.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан решительно осуждает террористический акт в Москве. По поручению главы государства правоохранительные органы Казахстана при необходимости окажут помощь российским органам правопорядка. Президент Казахстана также выразил соболезнования президенту Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта.

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

