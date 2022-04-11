Роботы-собаки контролируют соблюдение карантинных мер в Шанхае

Шанхай напоминает город будущего. К примеру, дроны и роботы транслируют правила соблюдения карантина через громкоговорители. На такой шаг власти пошли, чтобы сократить число инфицированных, пишет портал 5-tv.ru.

На карантине находятся все жители Шанхая — это около 26 млн человек. Тем, кто выходит на улицу без пропусков, грозит штраф и даже тюремное заключение.

За минувшие сутки в Китае зарегистрировали 27 595 новых случаев заражения коронавирусом – это новый антирекорд за пандемию COVID-19.