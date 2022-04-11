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Законодательство РК
15:50 11.04.2022

Роботы-собаки контролируют соблюдение карантинных мер в Шанхае

собака Фото: pixabay
После того, как в Шанхае ввели карантин из-за новой вспышки коронавируса, к контролю за соблюдением правил привлекли роботов-собак. Они проверяют у людей пропуска для передвижения по городу, передает Zakon.kz.

Шанхай напоминает город будущего. К примеру, дроны и роботы транслируют правила соблюдения карантина через громкоговорители. На такой шаг власти пошли, чтобы сократить число инфицированных, пишет портал 5-tv.ru.

На карантине находятся все жители Шанхая — это около 26 млн человек. Тем, кто выходит на улицу без пропусков, грозит штраф и даже тюремное заключение.

За минувшие сутки в Китае зарегистрировали 27 595 новых случаев заражения коронавирусом – это новый антирекорд за пандемию COVID-19.

Ирина Лукичева
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