Менингит у пятилетнего ребенка в Талгаре – комментарий санврачей

Девочка, 2017 г.р., в тяжелом состоянии доставлена в инфекционную детскую больницу Алматы. Главный санитарный врач Талгарского района Бексултан Успанов

Как сообщает talgarnewskz, девочка два дня находилась в реанимации. По словам врачей, родители поздно обратились, но им удалось ее спасти – ребенка уже перевели из реанимации в отделение, состояние нормализовалось.

В семье трое человек. Так как данное заболевание является инфекционным, все контактные лица находятся под наблюдением. Бексултан Успанов

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной ДСЭК, где уточнили, что 7 апреля из детской инфекционной больницы Алматы ведомству было выдано экстренное уведомление о регистрации одного случая менингококковой инфекции.

Ребенку четыре года, живет в Талгарском районе, воспитанница детского сада старшей группы. Дата заболевания – 5 апреля, дата госпитализации в отделение реанимации детской инфекционной больницы Алматы – 7 апреля. Пресс-служба ДСЭК Алматинской области

В ведомстве отметили, что специалисты управления провели противоэпидемические мероприятия в очаге по месту жительства больного и в детском саду.

Все обследованы ЛОР-врачом, охвачены бактериологическим исследованием, результаты исследования в работе. Была назначена антибиотикопрофилактика. Ведется медицинское наблюдение за контактными лицами. Пресс-служба ДСЭК Алматинской области

Напомним, в Талгарском районе в 2018 году из-за менингококковой инфекции скончалась 20-летняя девушка – она поздно обратилась и ее не удалось спасти.