Участились случаи менингококковой инфекции в Алматы

Незначительный рост случаев заражения менингококковой инфекцией по сравнению с прошлым годом зафиксирован в Алматы. Об этом рассказали Zakon.kz в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города.

Как сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, с начала текущего года в Алматы зарегистрировано семь лабораторно подтвержденных случаев менингококковой инфекции. В том числе четыре среди детей в возрасте до 14 лет.

За аналогичный период 2024 года было зарегистрировано шесть случаев бактериальной инфекции, в том числе два – среди детей в возрасте до 14 лет.

"По эпидемиологическим показаниям в очагах менингококковой инфекции обследовано 209 контактных лиц, результаты отрицательные. В профилактических целях на менингококковую инфекцию обследовано 5367 человек, в том числе 4068 лиц при поступлении в закрытые учреждения и 1299 лиц "группы риска", среди них носителей не выявлено", – сказала санврач.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы напомнили, что менингококковая инфекция – острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия Neisseria meningitidis.

Заболевание передается воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре). Инкубационный период при менингококковой инфекции длится от двух до 10 календарных дней, чаще два-четыре дня.

Тяжесть менингококковой инфекции колеблется от назофарингита до молниеносного сепсиса, приводящего к смерти за несколько часов. Первые симптомы менингитов неспецифичны, сходны с симптомами обычной простуды: повышение температуры, головная боль, предупредила врач.

"К основным клиническим проявлениям относятся: острое начало заболевания, резкое повышение температуры тела до 39°С и выше, нестерпимая головная боль, рвота без предшествующей тошноты, не приносящая облегчения, геморрагическая сыпь, напряжение затылочных мышц, нарушение дыхания, заторможенность, спутанность сознания". Асель Калыкова

Чаще всего заболеваемость менингококковой инфекцией характеризуется сезонностью. Наибольшее число инфицированных регистрируется в осенне-зимний период с продолжением регистрации в марте-апреле.

Как объясняет врач, происходит это потому, что иммунная система человека в это время ослаблена большим количеством вирусов, которые тоже активизируются в это время года, – ОРВИ, грипп и другими.

"Заражаются в большинстве случаев дети младше пяти лет ввиду несформированной иммунной системы, а также подростки и молодые люди. В этом возрасте люди больше проводят времени в общественных местах, в развлекательных заведениях, которые отличаются сочетанием множества факторов риска – это скученность людей, курение, общие напитки и другие". Асель Калыкова

В целях профилактики менингококковой инфекции эпидемиологи южного мегаполиса рекомендуют соблюдать следующие правила:

При появлении первых симптомов заболевания необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Это поможет избежать тяжелых последствий. Не следует заниматься самолечением. В сезон распространения инфекции необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Чтобы снизить вероятность заражения, нужно своевременно обратиться к врачу и лечить острые и хронические заболевания носоглотки: фарингит, тонзилит, ларингит, назофарингит. Рекомендуется больше гулять на открытом воздухе. Питание должно быть полноценным и сбалансированным, обогащенное витаминами и микроэлементами. Не пренебрегайте занятиями спортом. Закаливание организма способствует повышению иммунитета. Чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку – не реже двух раз в день. При кашле или чихании использовать одноразовые носовые платки. При отсутствии носового платка практикуйте кашель и чихание в локоть. Следует тщательно и часто мыть руки водой с мылом. При уходе за детьми младшего возраста использовать индивидуальные столовые приборы, предназначенные только для них, тщательно мыть и обрабатывать посуду ребенка. Не допускать облизывание взрослыми соски детей для исключения контаминации микрофлорой слизистой оболочки взрослого человека. При проявлении катаральных симптомов воздержаться от поцелуев детей и близких.

"К сожалению, некоторые родители не в полной мере осознают опасность заболевания, а поэтому отказываются от квалифицированной медицинской помощи или несвоевременно обращаются за медицинской помощью", – добавила специалист.

Наиболее эффективным методом профилактики менингококковой инфекции является вакцинация.

На данный момент в южной столице имеется четырехвалентная вакцина против менингококковой инфекции. Она защищает от четырех серотипов A, C, Y, W-135 менингококковой инфекции.

"Иммунизация данной вакциной проводится лицам, выезжающим на Хадж, и другому населению, желающему вакцинироваться против данной инфекции. Прививки проводятся на платной основе", – заключила санврач.

Менингит входит в десятку опасных инфекций, необходимо быть бдительными. А учитывая внезапное начало и тяжесть заболевания менингококковой инфекцией, при первых его признаках нужно сразу обращаться за помощью к врачу.

