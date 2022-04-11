Спасение кошки попало на видео в Караганде

Как сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, звонок в единую дежурно-диспетчерскую службу от неравнодушных граждан раздался ночью 10 апреля – обеспокоенные жители многоквартирного дома просили помочь снять кошку с дерева.

На просьбу откликнулся дежурный караул пожарной части №9. Спасатели Караганды взобрались на дерево и сняли измученное животное, которое благополучно спустили на землю.