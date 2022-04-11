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17:08 11.04.2022

Спасение кошки попало на видео в Караганде

караганда, дерево, кошка, спасение Фото: pixabay
Карагандинские спасатели сняли кошку с дерева. Инцидент произошел в 21-м микрорайоне – кошка забралась на макушку высокого дерева, а вот слезть с него самостоятельно не могла, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, звонок в единую дежурно-диспетчерскую службу от неравнодушных граждан раздался ночью 10 апреля – обеспокоенные жители многоквартирного дома просили помочь снять кошку с дерева.

На просьбу откликнулся дежурный караул пожарной части №9. Спасатели Караганды взобрались на дерево и сняли измученное животное, которое благополучно спустили на землю.

Динара Халдарова
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