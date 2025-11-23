#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
518.66
597.44
6.56
События

Добрые новости: застрявшей на дереве кошке помогли в Караганде

, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2025 10:17
Карагандинские спасатели помогли кошке, которая залезла на высокое дерево и не смогла спуститься самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС 23 ноября 2025 года, на пульт 112 поступило сообщение о том, что во дворе жилого дома, расположенного в районе имени А. Бокейхана города Караганды, кошка забралась на высокое дерево и не могла самостоятельно спуститься.

"На место незамедлительно прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС и поднялись по трехколенной лестнице на дерево, благополучно сняли кошку и передали хозяйке. Для нас важна каждая жизнь!" – рассказали в МЧС.

Днем ранее, 22 ноября, спасатели Карагандинской области помогли собаке выбраться из двухметровой ямы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Девушка из Актобе поблагодарила спасателей за добрый поступок
21:43, 28 мая 2025
Девушка из Актобе поблагодарила спасателей за добрый поступок
Кадры спасения кошки показали сотрудники МЧС Казахстана
20:20, 20 августа 2024
Кадры спасения кошки показали сотрудники МЧС Казахстана
Добрые новости: астанинские спасатели спустили испуганного кота с дерева
13:53, 30 июня 2024
Добрые новости: астанинские спасатели спустили испуганного кота с дерева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: