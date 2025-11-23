Добрые новости: застрявшей на дереве кошке помогли в Караганде

Карагандинские спасатели помогли кошке, которая залезла на высокое дерево и не смогла спуститься самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС 23 ноября 2025 года, на пульт 112 поступило сообщение о том, что во дворе жилого дома, расположенного в районе имени А. Бокейхана города Караганды, кошка забралась на высокое дерево и не могла самостоятельно спуститься.

"На место незамедлительно прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС и поднялись по трехколенной лестнице на дерево, благополучно сняли кошку и передали хозяйке. Для нас важна каждая жизнь!" – рассказали в МЧС.

Днем ранее, 22 ноября, спасатели Карагандинской области помогли собаке выбраться из двухметровой ямы.