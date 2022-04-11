Казахстанцы ожидают роста инфляции – Нацбанк

Количественная оценка инфляции на год вперед в марте 2022 года составила 11,4%. Ожидают ускорения либо сохранения текущих темпов роста цен в следующие 12 месяцев 63% респондентов. Ожидающие роста цен на горизонте одного года в основном связывают это с изменением обменного курса, удорожанием продуктов питания и внешними событиями. Нацбанк РК

При этом 51% респондентов отметили неизменный либо умеренный рост цен за прошедший месяц.

Большинство респондентов, отметивших рост цен за прошлый месяц, выбирают продукты питания, их доля составила 86%.

В структуре продуктов питания рост доли респондентов отмечен по всем позициям, кроме хлебобулочной и мясной продукции, растительного масла и яиц. Увеличение доли респондентов наблюдалось по таким товарам, как сахар, молочная продукция, сыр и колбасы, безалкогольные напитки, чай и кофе.

Доля сберегающего населения в марте 2022 года составила 21%. Большинство опрошенных нейтрально оценивают текущее время для формирования сбережений (ни хорошим, ни плохим) – 39%. У респондентов, имеющих сбережения, отмечена в целом неизменность и снижение накоплений за последний год (35% и 32%, соответственно).

По данным Нацбанка, основная масса опрошенных оценивает личное материальное положение неизменным за прошедший год (53% респондентов), 36% респондентов имеют негативные оценки.

Оптимизм в отношении краткосрочного и долгосрочного развития страны уменьшился. Доля опрошенных, позитивно оценивающих перспективы развития страны на год и пять лет, составляет 45 и 44%, соответственно (в феврале – 52 и 50%).

28% респондентов ожидают улучшения личного финансового положения через год (в феврале – 39%), 27% респондентов – ухудшения (13%).