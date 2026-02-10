Верят ли казахстанцы в снижение инфляции – опрос Нацбанка

Национальный банк Казахстана представил свежие данные опроса населения за январь 2026 года. Впервые за год инфляционные ожидания граждан РК показывают положительную динамику, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным регулятора, медианная оценка ожидаемой инфляции гражданами РК на ближайшие 12 месяцев составила 14,2%. Текущий показатель соответствует среднему значению за последние три месяца, что может указывать на определенную стабилизацию потребительских настроений, хотя цифры все еще остаются двузначными.

Что беспокоит граждан больше всего

Анализ структуры ответов показывает: основным фактором, влияющим на пессимизм населения, остается стоимость продуктов питания. Подавляющее большинство респондентов (82%) связывают будущий рост цен именно с продовольственным сектором.

Среди других значимых факторов, которые могут подтолкнуть инфляцию вверх, казахстанцы выделили следующие аспекты:

изменение цен на коммунальные услуги – 39%;

стоимость бензина и дизельного топлива – 38%;

повышение НДС – 36%;

рост заработных плат и пенсий – 27%;

изменение обменного курса – 24%.

Примечательно, что опасения по поводу повышения цен в связи с новым НДС заметно выросли по сравнению с концом 2025 года.

Восприятие прошлого и взгляд в будущее

Оценка уже произошедшей инфляции (за последние 12 месяцев) в январе также снизилась и составила 12,1% против 12,8% в декабре. Это свидетельствует о том: что граждане зафиксировали некоторое замедление темпов роста цен в повседневной жизни.

В долгосрочной перспективе казахстанцы стали так же более оптимистичны. Медианная оценка ожидаемой инфляции через пять лет снизилась до 13,8% (в декабре этот показатель составлял 14,3%). Тем не менее, регулятор отмечает: сохраняется высокая доля тех, кто ожидает роста цен такими же или даже более быстрыми темпами, чем сейчас. Значительная часть опрошенных по–прежнему затрудняется дать точную количественную оценку, что Нацбанк трактует как признак сохраняющейся неопределенности.

Какие изменения произошли за месяц?

Сравнение данных за январь 2026 года с итогами декабря 2025 года указывает на смену тренда: если в конце прошлого года инфляционные ожидания населения демонстрировали рост, то в начале текущего года зафиксировано их снижение по всем ключевым показателям.

Главным изменением стала коррекция краткосрочных ожиданий в сторону уменьшения. В декабре 2025 года наблюдался всплеск тревожности, когда медианная оценка на год вперед подскочила до 14,7%. Январский опрос показал: ситуация стабилизировалась, и показатель снизился на 0,5 процентных пункта.

Основные изменения в цифрах:

ожидания на ближайший год: снижение с 14,7% (декабрь) до 14,2% (январь);

ожидания на 5 лет: снижение с 14,3% (декабрь) до 13,8% (январь);

воспринимаемая инфляция (оценка роста цен за прошлый год): снижение с 12,8% до 12,1%.

Такая динамика свидетельствует о том: что резкий рост ожиданий в конце 2025 года не перерос в долгосрочный тренд, и потребительские настроения начали постепенно остывать.

В долгосрочной перспективе (через 5 лет) казахстанцы ожидают инфляцию на уровне 13,8%. Это важный сигнал для экономики: впервые за долгое время пятилетние ожидания опустились ниже отметки в 14%.

Для сравнения: в ноябре 2025 года этот показатель составлял 14,9%, а в декабре – 14,3%. Последовательное снижение в течение трех месяцев может указывать на то: что в массовом сознании начинает формироваться надежда на стабилизацию цен в отдаленном будущем.

Примечание. Данные были получены в ходе телефонного интервью, в котором приняли участие 1500 респондентов. Выборка является репрезентативной и охватывает взрослое население (от 18 лет и старше) во всех регионах страны, включая города республиканского значения: Астану, Алматы и Шымкент, а также все областные центры.

