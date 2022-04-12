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00:22 12.04.2022

Автомобиль насмерть сбил мужчину в Алматы

Сбит насмерть пешеход Фото: Zakon.kz
Трагедия произошла ночью в Алматы на улице Бухтарминской, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Toyota Corolla двигался по Бухтарминской в восточном направлении.

По словам ее водителя, пешеход выбежал неожиданно, когда машина проезжала неосвещенный участок трассы.

Отреагировать водитель не успел. Сильный удар отбросил мужчину более, чем на 50 метров. От полученных травм он скончался на месте.

Сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сбит насмерть пешеход

Фото: Zakon.kz

Сбит насмерть пешеход

Фото: Zakon.kz

Сбит насмерть пешеход

Фото: Zakon.kz

Сбит насмерть пешеход

Фото: Zakon.kz

Сбит насмерть пешеход

Фото: Zakon.kz

Сбит насмерть пешеход

Фото: Zakon.kz

Сбит насмерть пешеход

Фото: Zakon.kz

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