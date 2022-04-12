Автомобиль насмерть сбил мужчину в Алматы

Автомобиль Toyota Corolla двигался по Бухтарминской в восточном направлении.

По словам ее водителя, пешеход выбежал неожиданно, когда машина проезжала неосвещенный участок трассы.

Отреагировать водитель не успел. Сильный удар отбросил мужчину более, чем на 50 метров. От полученных травм он скончался на месте.

Сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz