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Законодательство РК
07:17 12.04.2022

Самоподжог в Нур-Султане: полицейский ответил на обвинения в свой адрес

Замначальника ДП Алматы Фото: Instagram/rustam.abdrakhmanov_
Заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов напомнил, что подозреваемыми по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital признаны 14 человек. Уголовное дело будет передано в суд, сообщает Zakon.kz.

Замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов ответил на обвинения в свой адрес со стороны жертвы финансовой пирамиды Mudarabah Capital Багилы Досмаиловой.

11 апреля Досмаилова подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД в Нур-Султане.

10 апреля Досмаилова опубликовала пост в Instagram с просьбой винить в ее смерти меня, объясняя это тем, что я тороплюсь с «закрытием уголовного дела». Сообщаю, что по указанному уголовному делу подозреваемыми признаны 14 человек, двое из которых объявлены в международный розыск с санкцией «содержание под стражей».Рустам Абдрахманов

Замначальника ДП Алматы отметил, что шестеро подозреваемых взяты под стражу, в отношении троих Следственным судом санкционирована мера пресечения «залог», еще двое находятся под домашним арестом, один – под подпиской о невыезде.

Полицейский сообщил, что 14 подозреваемым предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса «Создание и руководство финансовой пирамидой».

Уголовное дело в ближайшее время, как только участники процесса завершат ознакомление с материалами, будет направлено в суд. Вопросы возмещения материального ущерба будут рассмотрены судом.

От себя хотелось бы пожелать ей скорейшего выздоровления и восстановления сил. Каждый человек, попавший в сложную жизненную ситуацию, подвержен эмоциональным переживаниям и срывам. Рустам Абдрахманов

В феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнер Мейржан Туребаев, актеры Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании и руководстве финансовой пирамидой. В городском суде Алматы подтвердили информацию. В их отношении суд санкционировал меру пресечения в виде залога более 3 млн тенге.

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