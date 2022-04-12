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08:56 12.04.2022

«Атлетико» оштрафовали за поведение его болельщиков

Атлетико Манчестер сити Лига Чемпионов Фото: Instagram/atleticodemadrid
В ответной четвертьфинальной игре против «Манчестер Сити» «Атлетико» будет вынужден закрыть часть своего стадиона на как минимум 5 тыс. мест, сообщает Zakon.kz.

Апелляционный орган УЕФА вынес решение о частичном закрытии трибун стадиона «Атлетико» на один матч еврокубков за дискриминационное поведение болельщиков мадридского клуба в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити», сообщает Р-Спорт.

«Манчестер Сити» 5 апреля на своем поле обыграл «Атлетико» со счетом 1:0. По итогам игры УЕФА зафиксировал дискриминационное поведение болельщиков. Их заметили с нацистким приветствием.

В связи с этим в ответной четвертьфинальной игре «Атлетико» будет вынужден закрыть часть своего стадиона на как минимум 5 тыс. мест.

Также мадридский клуб разместит баннер «Нет расизму» с логотипом УЕФА.

Ответная игра состоится 13 апреля в Мадриде.

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