"Атлетико" хочет переложить ответственность за поведение своих болельщиков на "Реал"
Фото: Instagram/realmadrid
Мадридский "Атлетико" хочет избежать возможного наказания за поведение своих болельщиков во время матча 8-го тура испанской Примеры с "Реалом" (1:1), которые бросали с трибун различные предметы во вратаря "сливочных" Тибо Куртуа, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, "Атлетико" намерен смягчить свое наказание после игры с "Реалом", отметив поведение игрока Куртуа.
"Матрасники" в пояснении для дисциплинарного комитета Королевской испанской федерации футбола указали, что Куртуа якобы провоцировал неподобающее поведение болельщиков хозяев.
Моменты с провокационным поведением бельгийского голкипера зафиксированы на видео.
Ранее форвард Килиан Мбаппе оправился от травмы и вошел в заявку мадридского "Реала" на матч Лиги чемпионов УЕФА с "Лиллем" из Франции. Новичок
королевского клуба пропустил последнюю игру в Ла Лиге из-за травмы бедра.
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