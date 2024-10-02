Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Атлетико" хочет переложить ответственность за поведение своих болельщиков на "Реал"

&quot;Атлетико&quot; может переложить ответственность за поведение своих болельщиков на &quot;Реал&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 06:56 Фото: Instagram/realmadrid
Мадридский "Атлетико" хочет избежать возможного наказания за поведение своих болельщиков во время матча 8-го тура испанской Примеры с "Реалом" (1:1), которые бросали с трибун различные предметы во вратаря "сливочных" Тибо Куртуа, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, "Атлетико" намерен смягчить свое наказание после игры с "Реалом", отметив поведение игрока Куртуа.

"Матрасники" в пояснении для дисциплинарного комитета Королевской испанской федерации футбола указали, что Куртуа якобы провоцировал неподобающее поведение болельщиков хозяев.

Моменты с провокационным поведением бельгийского голкипера зафиксированы на видео.

Ранее форвард Килиан Мбаппе оправился от травмы и вошел в заявку мадридского "Реала" на матч Лиги чемпионов УЕФА с "Лиллем" из Франции. Новичок королевского клуба пропустил последнюю игру в Ла Лиге из-за травмы бедра.

Читайте также

НОК Казахстана принял участие в семинаре по подготовке к зимней Азиаде-2025
НОК Казахстана принял участие в семинаре по подготовке к зимней Азиаде-2025
Соперник казахстанского боксера Айбека Оралбая отказался с ним биться на крупном турнире
Соперник казахстанского боксера Айбека Оралбая отказался с ним биться на крупном турнире
Шахматы Итоги Рейтинга
Казахстанские шахматистки резко поднялись в мировом рейтинге после Олимпиады
Аксинья Титова
ФК Реал Мадрид 2024 год Футбол Фанаты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Тенге, ипотека, аренда жилья, покупка квартиры, дома, деньги, Казахстан
Жилищные выплаты военнослужащим: что изменилось в правилах назначения
Беспрецедентная ракетная атака Ирана на Израиль: что известно к этому часу
Беспрецедентная ракетная атака Ирана на Израиль: что известно к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: