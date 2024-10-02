"Атлетико" хочет переложить ответственность за поведение своих болельщиков на "Реал"

Фото: Instagram/realmadrid

Мадридский "Атлетико" хочет избежать возможного наказания за поведение своих болельщиков во время матча 8-го тура испанской Примеры с "Реалом" (1:1), которые бросали с трибун различные предметы во вратаря "сливочных" Тибо Куртуа, сообщает Zakon.kz.

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