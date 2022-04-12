Айдын Аимбетов: Космос меня принял, но мне снилась Земля

Народный Герой Казахстана, генерал-майор ВВС РК Айдын Аимбетов еще будучи мальчишкой мечтал стать космонавтом и упорно шел к своей цели. К трудолюбию и дисциплине его приучили родители. Айдын и его братья воспитывались в строгости, с малых лет ребята помогали родителям по хозяйству, посещали спортивные секции и старались хорошо учиться в школе.

Если в школе получали плохую оценку, то, соответственно, это сказывалось на личном времени. Приходилось до упора сидеть за учебниками. Отец передал нам любовь к чтению, у нас в доме была большая библиотека. Мы все очень любили читать. Поначалу я увлекался художественной литературой, а потом, когда стал старше, мои предпочтения изменились и я взахлеб читал научную фантастику. Айдын Аимбетов

Фото: из журнала «Новости Космонавтики»

— Я испытал непреодолимый восторг, когда поступил в летное училище и когда утвердили меня на полет в космос. Для меня это была большая радость, такие чувства, я думаю, возникают у любого человека, который добивается своей цели, когда она уже свершилась. Конечно, мне самому было волнительно и мои близкие за меня переживали и одновременно испытывали гордость, они морально поддерживали меня, говоря: «Айдын, если тебе будет тяжело, то мы тебе обязательно поможем».

— Что вы почувствовали, когда впервые оторвались от Земли?

— Я первый раз оторвался от Земли, когда сам поднял самолет. Это было просто сказочное ощущение. Любой пилот подтвердит, что это просто фантастические эмоции, когда адреналин зашкаливает. Как будто у тебя выросли крылья. А второй эмоциональный взрыв я испытал, когда впервые на ракете стартовал в космос.

После отхода третьей ступени появляется невесомость на корабле, и ты смотришь в открытые иллюминаторы и понимаешь, что там бесконечный космос.

Я испытывал невероятные эмоции, когда осознал, что задача десятков лет достигнута и что ты сейчас находишься на орбите, ты испытываешь большую гордость за себя, за своих друзей, которые тебя поддерживали, за родных и, конечно же, за силу конструкторской мысли специалистов, которые сделали такой корабль.

Фото: Instagram/aimbetov_aidyn

— Бояться было некогда, там время было ограничено, нужно было сделать большой объем работы, а мое нахождение там сократили примерно на двое суток. Пришлось красть это время у сна.

— Время в космосе ощущается иначе?

— Там нет понятия день-ночь. Международная космическая станция и корабль вращаются вокруг Земли порядка 16 раз за сутки, и это примерно 45 минут день, 45 минут ночь и по одной минуте всего дается на восход и заход солнца.

— Чем пахнет космос?

— Так как ты все время находишься или в корабле, или на станции, все время в скафандре, а станция — это рукотворное чудо, то запах космоса — это запах металла, искусственного воздуха, запах масла. Искусственный воздух очень тяжело чувствуется.

— Снятся ли в космическом пространстве сны и какие?

— Не скажу ничего нового. Как поется в одной известной песне: «И снится нам не рокот космодрома…». Могу сто процентов эти слова подтвердить: мне снилась Земля. А сейчас наоборот — я на Земле, а мне снится космос

— Продолжаются ли физические нагрузки на корабле и как происходят тренировки?

— Да, обязательно. Имеются определенные тренажеры: силовой нагружатель, пружинный нагружатель, беговая дорожка и велотренажер. На спорт уходит примерно один земной час в сутки, этого, конечно, недостаточно, но в таких условиях — лучше, чем ничего.

— Как сейчас питаются современные космонавты, предусмотрено ли национальное меню с блюдами казахской кухни?

— Питание для космонавтов очень модернизировалось. В тюбиках сейчас практически еды нет, и пища по вкусу мало отличается от земной. Отличается, конечно, но вкусная. Меню стало очень разнообразным: первые и вторые блюда, соки.

Что касается национальной кухни. Это меню было разработано Казахстанской академией питания под руководством Торегельды Шарманова. Это практически те же блюда, которые используются на орбите, но с добавлением элементов национальной кухни, в их основу вошли конина и кобылье молоко. Например, в меню добавили курт, это тот же творог, только сушеный. В основном все блюда сублимированные, добавляешь воду – и готово.

Фото: gov.kz

Айдын Аимбетов в настоящее время возглавляет национальную компанию «Қазақстан Ғарыш Сапары». Деятельность организации направлена на внедрение конкурентоспособных космических технологий, продукции и услуг в интересах Казахстана.

— У нас внедрен космический мониторинг, и это уже большое достижение. Мы его можем применять, например, в недропользовании. Наша страна богата всеми полезными ископаемыми, которые есть в таблице Менделеева. Плюс, мы можем определять по спектральному анализу флору наших полей. Пшеница, овес, рожь, кукуруза. Не только на территории Казахстана, но и по всему миру. Наши спутники могут отснять любую часть планеты. Наша организация может давать прогноз урожайности не только на нашей территории, но и на других географических пространствах. Имея прогноз урожайности в год, можно делать определенный анализ, сколько будет стоить пшеница, сколько будет стоить кукуруза, это очень широкое направление деятельности.

— Каково будущее у казахстанской космонавтики, на ваш взгляд?

— Честно говоря, от уровня мировой космонавтики мы сильно отстаем. У нас имеются многие недоработки, к сожалению, приоритеты пересматриваются из-за мировой общественной напряженности. Самое основное, чтобы была стабильность в государстве, не было никаких угроз для спокойной жизни. Сначала на Земле порядок наведем, поднимем экономику, а потом и космос получит свое развитие. Я скажу так, Касым-Жомарт Кемелевич оказывает большое влияние на развитие науки, он поддерживает наших ученых. Значит, за нашими учеными умами большое будущее.

— Айдын Аканович, вы скучаете по полетам?

— Как мои коллеги космонавты и астронавты говорят, и я полностью с ними согласен, если космос тебя принял, то ты уже без него жить не сможешь, будешь скучать постоянно. Я и мои друзья с большим удовольствием поработали бы на орбите еще не раз.