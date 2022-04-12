10:37 12.04.2022
«Не хватает его»: внучка Ислама Каримова растрогала пользователей Сети архивными фото
Фото: Instagram/iman.k17
Внучка экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, скончавшегося в 2016 году, Иман Каримова, опубликовала архивные фотографии деда, передает Zakon.kz.
Несколько снимков с дедом, мамой (Гульнар Каримовой) и братом (Исламом Каримовым-младшим) Иман разместила на своей странице в Instagram.
Фолловеров внучки Каримова растрогали фотографии.
Я так скучаю;
Так по-домашнему;
Я очень люблю его;
Наш, в наших сердцах;
Узбекистану не хватает его;
Великим человеком был у тебя дед;
Ты самая достойная внучка нашего первого президента;
Прошло столько времени, но все еще не верится, что его больше нет, – написали они.
Напомним, ранее Иман Каримова опубликовала фотографию с братом – Исламом Каримовым-младшим. Тогда пользователи Сети отметили, что он очень похож на своего дедушку.