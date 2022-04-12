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10:37 12.04.2022

«Не хватает его»: внучка Ислама Каримова растрогала пользователей Сети архивными фото

ислам каримов, внучка, фото, архивное Фото: Instagram/iman.k17
Внучка экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, скончавшегося в 2016 году, Иман Каримова, опубликовала архивные фотографии деда, передает Zakon.kz.

Несколько снимков с дедом, мамой (Гульнар Каримовой) и братом (Исламом Каримовым-младшим) Иман разместила на своей странице в Instagram.

Фолловеров внучки Каримова растрогали фотографии.

  • Я так скучаю;

  • Так по-домашнему;

  • Я очень люблю его;

  • Наш, в наших сердцах;

  • Узбекистану не хватает его;

  • Великим человеком был у тебя дед;

  • Ты самая достойная внучка нашего первого президента;

  • Прошло столько времени, но все еще не верится, что его больше нет, – написали они.

Напомним, ранее Иман Каримова опубликовала фотографию с братом – Исламом Каримовым-младшим. Тогда пользователи Сети отметили, что он очень похож на своего дедушку.

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