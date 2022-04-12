«Не хватает его»: внучка Ислама Каримова растрогала пользователей Сети архивными фото

Несколько снимков с дедом, мамой (Гульнар Каримовой) и братом (Исламом Каримовым-младшим) Иман разместила на своей странице в Instagram.

Фолловеров внучки Каримова растрогали фотографии.

Я так скучаю;

Так по-домашнему;

Я очень люблю его;

Наш, в наших сердцах;

Узбекистану не хватает его;

Великим человеком был у тебя дед;

Ты самая достойная внучка нашего первого президента;

Прошло столько времени, но все еще не верится, что его больше нет, – написали они.

Напомним, ранее Иман Каримова опубликовала фотографию с братом – Исламом Каримовым-младшим. Тогда пользователи Сети отметили, что он очень похож на своего дедушку.