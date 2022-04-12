Названы знаки зодиака, которых по-крупному могут обмануть в апреле

Как пишет портал «Pro Город», эксперт по звездам предостерег от обмана Тельцов, Стрельцов и Водолеев.

Телец

Внимательно следить за сбережениями – такой совет дал Глоба рожденным под этим созвездием.

Крупные траты лучше отложить и избегать спонтанных покупок.

Стрельцы

По мнению специалиста, представителям этого знака зодиака лучше не откровенничать с незнакомыми людьми. Также им не стоит рассказывать о своих планах.

Недоброжелатели могут использовать данную информацию в корыстных целях.

Водолей

Как отметил астролог, рожденным под этим созвездием стоит приготовиться к конфликтам на работе.

Некоторые коллеги могут ловко обмануть и испортить планы. Нужно сосредоточиться на рабочих делах и избегать ошибок.