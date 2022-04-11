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17:00 11.04.2022

Водоворот страстей: каким знакам зодиака весна подарит любовь

любовный гороскоп Фото: unsplash
Российский астролог Павел Глоба назвал три знака зодиака, у которых в апреле начнется новый роман. По его словам, изменения в личной жизни коснутся Тельцов, Раков и Козерогов, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозам астролога, Тельцов ждет романтическое приключение в апреле.

Они испытают счастье новой влюбленности, которая кардинальным образом изменит их жизнь. Но не стоит окунаться в омут с головой.

Что касается Раков, то представители этого знака зодиака весной влюбятся по уши. Но астролог предупреждает, что бурный роман не должен затмить рассудок.

Дело в том, что объект обожания может оказаться совсем не тем человеком, которым хочет казаться.

Как отмечено на сайте Pro Город, Козерогам стоит приготовиться к судьбоносной встрече, которая вот-вот случится.

Новые отношения будут гармоничными и спокойными. Не исключено, что все закончится браком.

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Анастасия Московчук
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