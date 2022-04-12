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Законодательство РК
12:39 12.04.2022

Аскар Умаров еще раз высказался о блокировке соцсетей в Казахстане

интернет Фото: primeminister.kz
Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров заверил, что социальные сети блокировать в Казахстане не будут, передает корреспондент Zakon.kz.
Вопрос о блокировке социальных сетей не стоит. Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров

Как рассказал Аскар Умаров, соцсети идут навстречу и предоставляют необходимые данные.

Есть с кем общаться и есть куда обращаться в случае обнаружения контента по буллингу детей. Это необходимо для того, чтобы не отправлять запрос в Лос-Анджелес или Майами и не ждать, а работать напрямую. Аскар Умаров

Напомним, согласно новым поправкам собственники или иные законные представители иностранных соцсетей, находящиеся в Казахстане, должны будут назначить своего представителя по взаимодействию с уполномоченным органом в области СМИ (МИОР). После получения предписания в течение 24 часов принять меры по удалению информации, которая нарушает требования законов Казахстана.

Тамила Языкова
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