Аскар Умаров еще раз высказался о блокировке соцсетей в Казахстане

Вопрос о блокировке социальных сетей не стоит. Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров

Как рассказал Аскар Умаров, соцсети идут навстречу и предоставляют необходимые данные.

Есть с кем общаться и есть куда обращаться в случае обнаружения контента по буллингу детей. Это необходимо для того, чтобы не отправлять запрос в Лос-Анджелес или Майами и не ждать, а работать напрямую. Аскар Умаров

Напомним, согласно новым поправкам собственники или иные законные представители иностранных соцсетей, находящиеся в Казахстане, должны будут назначить своего представителя по взаимодействию с уполномоченным органом в области СМИ (МИОР). После получения предписания в течение 24 часов принять меры по удалению информации, которая нарушает требования законов Казахстана.