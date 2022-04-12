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Законодательство РК
12:33 12.04.2022

Названа зарплата ученых в Казахстане

тенге, зарплата, ученые Фото: Zakon.kz
Если раньше cредняя зарплата составляла 152 тыс. тенге, то сегодня она возросла до 257 тыс. тенге и варьируется до 1,5 млн тенге, передает Zakon.kz.

При этом общая сумма дополнительного авторского вознаграждения ученых составила 338 млн тенге, а доход от продаж инновационных проектов – 16,3 млрд тенге.

Также в 2021 году был проведен конкурс «Лучший научный работник», по итогам которого 50 победителей получили по 6 млн тенге. Стипендии докторантов повысились с 82 тыс. тенге в 2019-м до 195 тыс. тенге в этом году. Пресс-служба Министерства образования и науки РК

За последние два года число молодых ученых выросло на тысячу человек. Если в 2018 году их количество составляло около 8 тыс. человек, то в 2021 году в сфере науки трудились уже 9200 молодых работников.

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Как отметили в МОН РК, всего в Казахстане действуют 396 научных организаций, в них работают 22 665 человек. Из них 54% — женщины.

Анастасия Стативкина
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