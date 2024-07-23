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В Минтруда назвали самые высокооплачиваемые специальности в Казахстане

В Минтруда назвали самые высокооплачиваемые специальности в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 09:48 Фото: pxhere
Наибольшую зарплату работодатели в июне предлагали главным строителям (в среднем от 662 тыс. тенге), проходчикам (~612 тыс. тенге), а также разработчикам IT-приложений (~563 тыс. тенге), передает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Отмечается, что самые высокие зарплаты запрашивали пилоты (в среднем от 1 млн тенге), капитаны судна (~933 тыс. тенге) и руководители структурных подразделений коммерческих предприятий (~920 тыс. тенге).

Самыми популярными профессиями в июне среди квалифицированного персонала оказались водители автомобилей (1,7 тыс. вакансий), медсестры (1,6 тыс. вакансий) и воспитатели (1,5 тыс. вакансий).

Также вырос спрос на PR-менеджеров (+1,2 тыс. вакансий), делопроизводителей (+948 вакансий) и инженеров по автоматизации (+235 вакансий).

Всего в июне на электронной бирже труда Enbek.kz работодатели разместили более 94 тыс. вакансий, а соискатели – 88,9 тыс. резюме.

В сравнении с маем количество вакансий возросло на 8,6 тыс. ед. (+10%), а резюме – сократилось на 9,6 тыс. ед. (-9,7%).

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Наибольшую активность проявили работодатели:

  • Атырауской области – 7 тыс.;
  • Жамбылской области – 6,7 тыс.;
  • Астаны – 6,7 тыс.;
  • Алматы – 6,2 тыс.

Ранее онлайн-платформа по поиску работы HeadHunter составила для Zakon.kz топ-10 самых высокооплачиваемых и топ-15 самых востребованных на рынке специальностей за текущий год.

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