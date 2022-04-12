Джокович встретился с Неймаром и Верратти на турнире в Монте-Карло

В день открытия престижного турнира первыми звездными гостями стали футболисты «Пари Сен-Жермена» – Неймар и Пабло Верратти.

Игроки парижского клуба сначала посетили матч стартового круга между Фабио Фоньини (Италия) и Артуром Риндеркнехом (Франция), в котором успех сопутствовал итальянцу.

Далее Неймар и Верратти встретились с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

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