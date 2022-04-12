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13:01 12.04.2022

Джокович встретился с Неймаром и Верратти на турнире в Монте-Карло

Мастерс, встреча с футболистами Фото: Instagram.com/djokernole
Как известно, 11 апреля на теннисных кортах Монте-Карло стартовал крупный «Мастерс». В течение недели многие известные люди шоу-бизнеса и спорта будут болельщиками этих крупных соревнований, сообщает Zakon.kz.

В день открытия престижного турнира первыми звездными гостями стали футболисты «Пари Сен-Жермена» – Неймар и Пабло Верратти.

Игроки парижского клуба сначала посетили матч стартового круга между Фабио Фоньини (Италия) и Артуром Риндеркнехом (Франция), в котором успех сопутствовал итальянцу.

Далее Неймар и Верратти встретились с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

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