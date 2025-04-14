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Все о теннисе

Организаторы "Мастерса" в Монте-Карло не исключили возможность проведения женского турнира в Монако

Организаторы &quot;Мастерса&quot; в Монте-Карло не исключили возможность проведения женского турнира в Монако, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 17:23 Фото: АТР
Дэвид Мэсси, глава турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло, заявил, что однажды на соревнованиях в Монако может появиться женский турнир, сообщает Zakon.kz.
"Мы открыты для включения WTA в наши соревнования. Тогда потребуется большее количество дней для турнира и изменение даты как минимум на неделю, чтобы все вместить. На данный момент ничего не запланировано, но это не исключено в будущем. Думаю, что лучшим продуктом был бы объединенный турнир, а не раздельный. Тем не менее формат, который у нас сейчас есть, очень хорошо подходит для мужских соревнований. Интенсивность, которую мы видим в этом формате, я думаю, действительно является одной из лучших в теннисе", – приводит слова Мэсси Punto de Break.

Турнир в Монте-Карло среди мужчин старейший в АТР, он проводится с 1968 года. Рекордсменом по количеству побед на "Мастерсе" в Монте-Карло является легендарный Рафаэль Надаль. Он 11 раз становился чемпионом "тысячника" в Монако.

Чемпионом этого года стал Карлос Алькарас. 

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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