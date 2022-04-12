Житель Алматинской области совершил 16 краж в мечетях

С конца февраля в Талгарскую районную полицию поступали заявления от прихожан мечетей, расположенных в поселках Туздыбастау, Гульдала, Кызыл ту и Панфилова.

Камера уличного видеонаблюдения запечатлела действия мужчины, который всегда носил защитную маску.

Подозреваемый использовал время вечернего намаза и крал у прихожан деньги, сотовые телефоны и ценные вещи. Действовал как внутри мечетей, так и снаружи, где вскрывал припаркованные автомашины. Боковые стекла автомобилей разбивал специальным молоточком с пластмассовой основой и стальным наконечником. Заместитель начальника Талгарской районной полиции Андрей Бурьянский

Мужчина жил в соседнем городе Есик и ранее привлекался к ответственности за кражи. Сейчас задержанный проверяется на причастность к другим аналогичным кражам на территории региона.