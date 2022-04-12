Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:17 12.04.2022

Житель Алматинской области совершил 16 краж в мечетях

Алматинская область Фото: polisia.kz
Талгарская полиция задержала 25-летнего мужчину, который промышлял кражами в мечетях. Доказана его причастность к 16 кражам, передает Zakon.kz.

С конца февраля в Талгарскую районную полицию поступали заявления от прихожан мечетей, расположенных в поселках Туздыбастау, Гульдала, Кызыл ту и Панфилова.

Камера уличного видеонаблюдения запечатлела действия мужчины, который всегда носил защитную маску.

Подозреваемый использовал время вечернего намаза и крал у прихожан деньги, сотовые телефоны и ценные вещи. Действовал как внутри мечетей, так и снаружи, где вскрывал припаркованные автомашины. Боковые стекла автомобилей разбивал специальным молоточком с пластмассовой основой и стальным наконечником. Заместитель начальника Талгарской районной полиции Андрей Бурьянский

Мужчина жил в соседнем городе Есик и ранее привлекался к ответственности за кражи. Сейчас задержанный проверяется на причастность к другим аналогичным кражам на территории региона.

Ирина Лукичева
Талгар
В Казахстане введены допустимые значения пределов курса валюты в обменниках
11.04.2022
Январские события: установлена личность одного из снайперов
11.04.2022
Республиканская ономастическая комиссия одобрила названия новых областей
11.04.2022
Казахстанским студентам, обучающимся в России, необходимо зарегистрироваться на egov
11.04.2022
В Нацбанке рассказали о причинах укрепления тенге в марте
11.04.2022
Главная Топ LIVE Все