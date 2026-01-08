#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Происшествия

В Алматы задержали мужчину, совершавшего кражи в мечетях

Мужчину задержали за кражи в мечетях Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 11:48 Фото: Zakon.kz
В Алматы задержали мужчину, который совершил серию краж в мечетях, сообщает Zakon.kz.

В полиции рассказали, что задержанный воровал у прихожан сотовые телефоны, кошельки и другие ценные вещи.

"Злоумышленник выбирал время молитв и действовал крайне аккуратно, пользуясь занятостью людей. Причастный к кражам подозреваемый задержан, по каждому факту ведется досудебное расследование. Уже доказано несколько эпизодов преступной деятельности задержанного. Подобные преступления не только наносят материальный ущерб, но и посягают на моральные ценности общества", – отметили стражи порядка.

Полицейские призывают казахстанцев быть бдительными и при  подозрительных ситуациях сообщать на пульт 102. На юге Казахстана келинка похитила золото у свекрови и потратила деньги на азартные игры. Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил около 8,5 млн тенге.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
