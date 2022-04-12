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Законодательство РК
13:36 12.04.2022

У нас нет кризиса в строительном секторе – глава Мининдустрии

рк, жилье, строительство, миир Фото: Zakon.kz
Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев высказался о ситуации на рынке жилья, передает корреспондент Zakon.kz.
У нас нет кризиса в строительном секторе. У нас есть желание некоторых строителей в этой ситуации какую-то идеологию создать, что есть кризис. На самом деле у нас есть четко проработанная позиция. Если брать по жилью, то в этом году мы планируем построить 15 млн кв. м. По линии государства у нас строится всего 15%, остальные 85% строят в частном секторе. Поэтому, если говорить, что мы глобально влияем в целом на строительную отрасль, то это неправильно.Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев 

Что касается цен на жилье, то глава Мининдустрии отметил, что по программе «Нурлы Жер» стоимость квадратного метра фиксированная, и она определена для каждого города и области.

Строительная отрасль для нас очень важна. Да, мы идем навстречу и говорим: «Государство повышает цены, однако кто-то должен покупать это жилье». Покупать это жилье будут наши люди, но уже по более высокой цене.Каирбек Ускенбаев

По словам министра, в этом случае необходимо соблюдать баланс интересов и учитывать мнение населения, поскольку жилье должно быть доступным.

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