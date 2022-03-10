Мы ждем стабилизации: Мининдустрии о росте цен на жилье

Да, на сегодняшний день наблюдается рост цен. По итогам 2021 года на первичное жилье рост составил более 6%, на вторичное жилье – порядка 17%. Еркебулан Дауылбаев

По словам вице-министра, строительные материалы уже подорожали в среднем на 20%. Во избежание в будущем такой ситуации министерство разработало порядка 35 проектов стоимостью 600 млрд тенге, которые планируют реализовать до 2025 года.

Восемь из них будут введены уже до конца 2022 года.

Ситуация сейчас кардинально поменялась в связи с последними событиями. Вы видите, что творится вокруг. Мы ждем стабилизации ситуации. В настоящий момент есть определенные меры. Как эти меры будут выработаны и согласованы, соответственно, мы будем их реализовывать. Еркебулан Дауылбаев

Ранее аналитики заявили, что цены на жилье однозначно будут расти. И, несмотря на то, что все расчеты в Казахстане проводятся в тенге, у казахстанских застройщиков просто не будет альтернативы, учитывая, что большинство стройматериалов на рынке напрямую зависят от импорта, а значит, от импортных цен, то есть цен в валюте.