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14:16 12.04.2022

Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае 2022 года

сколько дней казахстанцы отдохнут в мае Фото: Zakon.kz
В Казахстане в мае отмечается сразу три праздника, во время которых жители страны отдохнут шесть дней, передает Zakon.kz.

1 мая отмечается День единства народа Казахстана. Поскольку 1 мая приходится на воскресенье, добавляется еще один выходной – 2 мая.

7 мая – День защитника Отечества, 9 мая традиционно отмечаем День Победы.

7 мая выпадает на субботу, а 9 мая – на понедельник. Поэтому казахстанцы отдохнут четыре дня подряд с 7 по 10 мая.

Таким образом, в мае казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут 12 дней, при шестидневной – восемь.

сколько казахстанцы отдохнут в мае 2022 года

Фото: Zakon.kz

Лариса Черненко
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