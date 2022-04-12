Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае 2022 года

1 мая отмечается День единства народа Казахстана. Поскольку 1 мая приходится на воскресенье, добавляется еще один выходной – 2 мая.

7 мая – День защитника Отечества, 9 мая традиционно отмечаем День Победы.

7 мая выпадает на субботу, а 9 мая – на понедельник. Поэтому казахстанцы отдохнут четыре дня подряд с 7 по 10 мая.

Таким образом, в мае казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут 12 дней, при шестидневной – восемь.