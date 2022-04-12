14:16 12.04.2022
Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае 2022 года
Фото: Zakon.kz
В Казахстане в мае отмечается сразу три праздника, во время которых жители страны отдохнут шесть дней, передает Zakon.kz.
1 мая отмечается День единства народа Казахстана. Поскольку 1 мая приходится на воскресенье, добавляется еще один выходной – 2 мая.
7 мая – День защитника Отечества, 9 мая традиционно отмечаем День Победы.
7 мая выпадает на субботу, а 9 мая – на понедельник. Поэтому казахстанцы отдохнут четыре дня подряд с 7 по 10 мая.
Таким образом, в мае казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут 12 дней, при шестидневной – восемь.
Фото: Zakon.kz