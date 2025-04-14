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Право

Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае 2025 года

9 мая, День Победы, Вечный огонь, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 09:48 Фото: Zakon.kz
В мае казахстанцы отмечают сразу три праздника, сообщает Zakon.kz.
  • 1 мая 2025 года – Праздник единства народа Казахстана.
  • 7 мая 2025 года – День защитника Отечества.
  • 9 мая 2025 года – День Победы.

Отдых на 1 Мая

Праздничный день выпадает на четверг. Соответственно, дни отдыха приходятся:

  • при пятидневной рабочей неделе: 1 мая – выходной день, 2 мая – рабочий день, 3, 4 мая – выходные дни.
  • при шестидневной рабочей неделе: 1 мая – выходной день, 2, 3 мая – рабочие дни, 4 мая – выходной день.

Отдых на 7 и 9 мая

Праздничный день приходится на среду и пятницу, дни отдыха:

  • при пятидневной рабочей неделе: 7 мая – выходной, 8 мая – рабочий день, 9, 10, 11 мая – отдыхаем.
  • при шестидневной рабочей неделе: 7 мая – выходной, 8 мая – рабочий день, 9 мая – выходной, 10 мая – рабочий день, 11 мая очередной выходной день.

Перенос выходного дня 11 мая 2025 года на рабочий день – 8 мая 2025 года не планируется.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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