Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае 2025 года

В мае казахстанцы отмечают сразу три праздника, сообщает Zakon.kz.

1 мая 2025 года – Праздник единства народа Казахстана.

7 мая 2025 года – День защитника Отечества.

9 мая 2025 года – День Победы.

Отдых на 1 Мая

Праздничный день выпадает на четверг. Соответственно, дни отдыха приходятся:

при пятидневной рабочей неделе : 1 мая – выходной день, 2 мая – рабочий день, 3, 4 мая – выходные дни.

: 1 мая – выходной день, 2 мая – рабочий день, 3, 4 мая – выходные дни. при шестидневной рабочей неделе: 1 мая – выходной день, 2, 3 мая – рабочие дни, 4 мая – выходной день.

Отдых на 7 и 9 мая

Праздничный день приходится на среду и пятницу, дни отдыха:

при пятидневной рабочей неделе: 7 мая – выходной, 8 мая – рабочий день, 9, 10, 11 мая – отдыхаем.

7 мая – выходной, 8 мая – рабочий день, 9, 10, 11 мая – отдыхаем. при шестидневной рабочей неделе: 7 мая – выходной, 8 мая – рабочий день, 9 мая – выходной, 10 мая – рабочий день, 11 мая очередной выходной день.

Перенос выходного дня 11 мая 2025 года на рабочий день – 8 мая 2025 года не планируется.