Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае 2025 года
Фото: Zakon.kz
В мае казахстанцы отмечают сразу три праздника, сообщает Zakon.kz.
- 1 мая 2025 года – Праздник единства народа Казахстана.
- 7 мая 2025 года – День защитника Отечества.
- 9 мая 2025 года – День Победы.
Отдых на 1 Мая
Праздничный день выпадает на четверг. Соответственно, дни отдыха приходятся:
- при пятидневной рабочей неделе: 1 мая – выходной день, 2 мая – рабочий день, 3, 4 мая – выходные дни.
- при шестидневной рабочей неделе: 1 мая – выходной день, 2, 3 мая – рабочие дни, 4 мая – выходной день.
Отдых на 7 и 9 мая
Праздничный день приходится на среду и пятницу, дни отдыха:
- при пятидневной рабочей неделе: 7 мая – выходной, 8 мая – рабочий день, 9, 10, 11 мая – отдыхаем.
- при шестидневной рабочей неделе: 7 мая – выходной, 8 мая – рабочий день, 9 мая – выходной, 10 мая – рабочий день, 11 мая очередной выходной день.
Перенос выходного дня 11 мая 2025 года на рабочий день – 8 мая 2025 года не планируется.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript