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Законодательство РК
14:54 12.04.2022

Женщинам в Туркменистане грозит штраф за ботокс и накладные ногти

салоны красоты, штраф Фото: pixabay
В Туркменистане женщинам грозит штраф за наращенные ресницы, накладные ногти и увеличение губ. Любительниц косметических процедур и владельцев салонов предупреждают о крупных штрафах и аресте на 15 суток в случае нарушения запрета, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники полиции в городе Байрамали Марыйского велаята, как отмечает издание «Радио Азатлык», ходят по местным салонам красоты и сообщают о запрете на оказание некоторых услуг.

Они предупреждают, что введен запрет на оказание таких услуг, как введение ботокса, наращивание ресниц, увеличение губ и использование накладных ногтей, – рассказал работник одного из салонов красоты.

Кроме того, по словам мастера, каких-либо документов, подтверждающих введение запрета, сотрудники правоохранительных органов не предъявляют и его причин не объясняют.

Полицейские предупреждают, что женщин, нарушивших запрет и воспользовавшихся вышеперечисленными услугами, могут задержать и оштрафовать. Это касается и владельцев салонов.

Анастасия Московчук
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