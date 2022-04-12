Геннадий Головкин обратился к болельщикам

9 апреля Головкин нокаутировал в девятом раунде Риоту Мурату и выиграл поединок за три титула. Он защитил свои титулы по версиям IBF и IBO и завоевал пояс WBA Super в среднем весе.

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Это была незабываемая поездка. Снова выражаю свою благодарность гостеприимному народу Японии и надеюсь скоро снова вернуться в Страну восходящего солнца. Спасибо всем моим болельщикам за поддержку, вы лучшие! Скоро увидимся, – написал Головкин.

Ждем бой с Канело! Отличный фильм! Спасибо за то, что дарите непередаваемые эмоции! Гена показал всем, что надо соперника уважать; Здоровья вам крепкого! Чтобы все противники падали; Спасибо за победу, за эмоции и за патриотизм! Легенда. Гордость наша, – отметили в комментариях фанаты чемпиона.

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