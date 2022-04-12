Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:57 12.04.2022

Геннадий Головкин обратился к болельщикам

обращение к болельщикам Фото: Instagram.com/gggboxing
Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин поблагодарил болельщиков за поддержку. Спортсмен опубликовал на странице в Instagram видео. В первой половине ролика можно увидеть подготовку GGG к бою с Муратой, во второй – сам поединок с японцем, сообщает Zakon.kz.

9 апреля Головкин нокаутировал в девятом раунде Риоту Мурату и выиграл поединок за три титула. Он защитил свои титулы по версиям IBF и IBO и завоевал пояс WBA Super в среднем весе.

Новость по теме

Головкин сместил Канело в рейтинге лучших боксеров мира

Это была незабываемая поездка. Снова выражаю свою благодарность гостеприимному народу Японии и надеюсь скоро снова вернуться в Страну восходящего солнца. Спасибо всем моим болельщикам за поддержку, вы лучшие! Скоро увидимся, – написал Головкин. 

  • Ждем бой с Канело!

  • Отличный фильм! Спасибо за то, что дарите непередаваемые эмоции!

  • Гена показал всем, что надо соперника уважать;

  • Здоровья вам крепкого! Чтобы все противники падали;

  • Спасибо за победу, за эмоции и за патриотизм!

  • Легенда. Гордость наша, – отметили в комментариях фанаты чемпиона.

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 млн тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.

Анастасия Московчук
Головкин Геннадий Казахстан Япония
В Казахстане введены допустимые значения пределов курса валюты в обменниках
11.04.2022
Папа Римский подтвердил свой официальный визит в Казахстан
11.04.2022
Встречу президента РФ и канцлера Австрии прокомментировали в Кремле
12.04.2022
Врач назвала лучшее лекарство для «начинающих гипертоников»
11.04.2022
Автомобиль насмерть сбил мужчину в Алматы
12.04.2022
Главная Топ LIVE Все