15:57 12.04.2022
Геннадий Головкин обратился к болельщикам
Фото: Instagram.com/gggboxing
Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин поблагодарил болельщиков за поддержку. Спортсмен опубликовал на странице в Instagram видео. В первой половине ролика можно увидеть подготовку GGG к бою с Муратой, во второй – сам поединок с японцем, сообщает Zakon.kz.
9 апреля Головкин нокаутировал в девятом раунде Риоту Мурату и выиграл поединок за три титула. Он защитил свои титулы по версиям IBF и IBO и завоевал пояс WBA Super в среднем весе.
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Это была незабываемая поездка. Снова выражаю свою благодарность гостеприимному народу Японии и надеюсь скоро снова вернуться в Страну восходящего солнца. Спасибо всем моим болельщикам за поддержку, вы лучшие! Скоро увидимся, – написал Головкин.
Ждем бой с Канело!
Отличный фильм! Спасибо за то, что дарите непередаваемые эмоции!
Гена показал всем, что надо соперника уважать;
Здоровья вам крепкого! Чтобы все противники падали;
Спасибо за победу, за эмоции и за патриотизм!
Легенда. Гордость наша, – отметили в комментариях фанаты чемпиона.
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