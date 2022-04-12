В Казахстане утвердили инструкцию по антитеррористической защите объектов образования

Инструкция распространяется на объекты Министерства образования и науки РК, а также на объекты, осуществляющие деятельность в сфере образования и науки, уязвимые в террористическом отношении.

Как отмечается, меры по обеспечению антитеррористической защиты объектов направлены на создание условий, препятствующих совершению актов терроризма (снижение риска их совершения) на территории объектов, минимизацию или ликвидацию последствий возможных террористических угроз.

Защищенность объектов обеспечивается созданием условий, направленных на:

1) воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты, что достигается принятием мер по:

установлению пропускного режима на объектах и его неукоснительного соблюдения;

укреплению объекта в инженерно-техническом отношении средствами, позволяющими выявить неправомерное проникновение на объект;

2) обнаружение признаков подготовки или совершения актов терроризма, что достигается принятием мер по:

контролю за обстановкой на объектах и близлежащей территории на предмет выявления подозрительных лиц и предметов;

профилактикой экстремизма (правовое просвещение, формирование негативного эмоционального отношения к экстремизму) среди обучающихся;

улучшением материально-технической базы в плане инженерно-технического оснащения объектов;

3) пресечение попыток совершения актов терроризма на объектах, что достигается принятием мер по:

осуществлению охраны объектов силами подготовленных сотрудников объекта или заключением договора с субъектами охранной деятельности;

организацией постоянного контроля за установленным порядком доступа на объекты посетителей и транспортных средств;

формированию у коллектива, в том числе педагогического, и обучающихся культуры безопасности, антитеррористического сознания;

контролю всех мероприятий, которыми обеспечивается антитеррористическая безопасность объектов;

4) минимизацию и ликвидацию последствий возможных террористических угроз на объектах, что достигается принятием мер по:

разработке алгоритмов реагирования на возможные угрозы террористического характера, адекватных особенностям объектов образования и науки;

соответствующей подготовке сотрудников субъектов охранной деятельности, сотрудников, обучающихся, а также родителей обучающихся и воспитанников в отношении их действий при совершении акта терроризма и после него;

организации своевременного оповещения уполномоченных органов, сотрудников, обучающихся, а также информированием родителей обучающихся и воспитанников по их действиям в случае совершения акта терроризма на объекте;

своевременному составлению и поддержанию в актуальном состоянии паспорта антитеррористической защищенности объекта.

Антитеррористическую защищенность объектов организует первый руководитель объекта. Приказом руководителя определяется лицо, обеспечивающее проведение мероприятий.

Приказ вводится в действие с 22 апреля 2022 года.