18:08 12.04.2022
Винокуров рассказал Токаеву о планах казахстанской велокоманды
Фото: Akorda.kz
Глава государства провел встречу с генеральным менеджером велокоманды Astana Qazaqstan Team, вице-президентом Федерации велоспорта Казахстана Александром Винокуровым, передает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, олимпийский чемпион рассказал президенту о последних достижениях Astana Qazaqstan Team и дальнейших планах велокоманды.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о развитии велоспорта в стране, поддержке детско-юношеского и массового спорта, в том числе о строительстве BMX-парков для спортсменов и любителей экстремального катания на велосипедах в различных городах страны и реставрации велотрека в Алматы.
Глава государства поддержал планы велокоманды на предстоящий период, особо отметив, что Astana Qazaqstan Team является спортивным брендом Казахстана на международной арене.