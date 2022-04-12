Винокуров рассказал Токаеву о планах казахстанской велокоманды

Как пишет Акорда, олимпийский чемпион рассказал президенту о последних достижениях Astana Qazaqstan Team и дальнейших планах велокоманды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о развитии велоспорта в стране, поддержке детско-юношеского и массового спорта, в том числе о строительстве BMX-парков для спортсменов и любителей экстремального катания на велосипедах в различных городах страны и реставрации велотрека в Алматы.

Глава государства поддержал планы велокоманды на предстоящий период, особо отметив, что Astana Qazaqstan Team является спортивным брендом Казахстана на международной арене.