Военная техника в Алматы: Минобороны дало объяснение

Передвижение военной техники в городе Алматы связано с проведением мероприятий боевой подготовки в Вооруженных силах страны, – говорится в сообщении.

В настоящее время на территории Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областей, а также в Алматы и Шымкенте проходит комплексное межведомственное стратегическое командно-штабное учение «Батыл Тойтарыс – 2022», в связи с чем и производится передвижение сил и средств по стране в течение всего апреля.