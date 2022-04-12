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Законодательство РК
18:46 12.04.2022

Военная техника в Алматы: Минобороны дало объяснение

Казахстан Фото: МО РК
Передвижение военной техники в Алматы заметили жители мегаполиса. Во избежание слухов и спекуляций Минобороны сделало заявление, передает Zakon.kz.
Передвижение военной техники в городе Алматы связано с проведением мероприятий боевой подготовки в Вооруженных силах страны, – говорится в сообщении.

В настоящее время на территории Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областей, а также в Алматы и Шымкенте проходит комплексное межведомственное стратегическое командно-штабное учение «Батыл Тойтарыс – 2022», в связи с чем и производится передвижение сил и средств по стране в течение всего апреля.

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