В Минобороны опровергли информацию о транспортировке военной техники в Россию

В Минобороны РК заявили, что сведения о якобы отправке казахстанской военной техники в РФ не соответствуют действительности, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве обороны РК прокомментировали распространяемую в социальных сетях информацию о транспортировке военной техники в Россию:



"Сведения о якобы отправке казахстанской военной техники в Российскую Федерацию не соответствуют действительности. Данная военная техника не имеет отношения к Республике Казахстан, является собственностью третьей страны и в рамках международных договоренностей направлялась для проведения планового ремонта в Россию через территорию Казахстана".

В министерстве напомнили, что с 27 августа 2022 года в Казахстане введен и по настоящее время действует запрет на экспорт вооружения и военной техники.

Тем временем военные действия на территории Украины продолжаются уже почти полтора года. Из последних новостей – 70 населенных пунктов остались без света, шахматистов призвали не жать руки россиянам.