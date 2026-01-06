Почему не падают цены в Казахстане – ответ аналитиков

Инфляция в Казахстане снова двузначная, хотя замедляется несколько месяцев подряд. Почему цены продолжают расти, несмотря на административные меры и жесткую денежно-кредитную политику – в материале Zakon.kz.

В декабре 2025 года потребительские товары и услуги подорожали на 12,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, – следует из данных Бюро национальной статистики АСПиР РК.

Характерно, что на уровне выше 10% инфляция в последний раз складывалась по итогам 2022 года, ознаменовавшегося резким обострением геополитической обстановки (20,3%). В 2023 году речь шла о 9,8%, в 2024 году – об отметке 8,6%.

Среди ключевых сегментов наиболее сильный рост цен год к году показали продовольственные товары: +13,5%, – отмечают аналитики Первого кредитного бюро. Продукты также внесли основной вклад в общее удорожание, а именно 5,4 процентных пункта. Причем половину этого вклада – 2,5 п.п. – сформировали только мясо и мясопродукты. За год товары из этой категории прибавили в стоимости ощутимые 22,6%.

Фото: Zakon.kz

Между тем платные услуги в годовом выражении стали дороже на 12% – двузначный рост цен в этом сегменте наблюдается четвертый год кряду, что в значительной степени можно связать с реализацией программы "Тариф в обмен на инвестиции" и реформой ЖКХ. На совокупную инфляцию платные услуги повлияли менее заметно, их вклад составил 3,6 п.п. При этом 1,2 п.п. из них пришлось на услуги ЖКХ, рост тарифов на которые по итогам года смотрится относительно умеренным благодаря административным мерам: +9,3%. К слову, находящаяся в их структуре холодная вода за год и вовсе подешевела на 13,1%.

В сравнении с остальными сегментами слабее всего увеличились цены на непродовольственные товары, +11,1% г/г. Из 12,3% суммарного роста цен они обеспечили 3,3 п.п. Внутри сегмента наибольшим вкладом в общую инфляцию отличились бензин (0,7 п.п.) и одежда (0,6 п.п.). Отметим, что первая категория товаров за год поднялась в цене на 15,7%, вторая – на 10,5%.

Фото: Zakon.kz

Для полноты картины: годовая инфляция в 2025-м достигала и более высоких уровней, чем в декабре. Пик фиксировался по итогам сентября – 12,9%. С тех пор наблюдается замедление роста цен на потребительские товары и услуги в годовом выражении, то есть уже три месяца подряд.

Добавим к раскладу аналитиков любопытные цифры. Если сравнить 2025 год и "кризисный" 2022 год, то мы увидим, что декабрь 2025 года выглядит значительно стабильнее, чем пиковый декабрь 2022-го. Общий рост цен в 2025 году (0,9%) оказался на четверть ниже, чем тогда (1,2%). Самый большой разрыв наблюдается в непродовольственном секторе: в 2025 году вещи и техника дорожали почти в два раза медленнее (0,7% против 1,3% в 2022-м).

Тем не менее, показатели "спокойного" 2021 года остаются недостижимыми. В декабре 2025 года инфляция (0,9%) на 50% выше, чем в декабре 2021 года (0,6%).

Таким образом, сохранение высокой инфляции в 2025 году объясняется не одним фактором, а совокупностью причин – ростом цен на продовольствие, длительным удорожанием услуг и инерцией тарифных решений. Даже при замедлении годовых темпов рост цен остается "встроенным" в экономику, а снижение отдельных позиций не способно переломить общую картину. В этих условиях аналитики сходятся во мнении: в ближайшей перспективе речь может идти лишь о постепенном замедлении инфляции, но не о возврате к ощутимому снижению цен для потребителей.

5 января 2025 года в интервью газете "Turkistan" президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан попал в "ловушку средних доходов", когда заработанные деньги растворяются в инфляции и обязательствах. По словам главы государства, в ноябре прошлого года правительство, Национальный банк, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняли трехлетнюю программу. Она нацелена на снижение инфляции, что улучшит благосостояние граждан.