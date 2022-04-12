Около 600 млн тенге неэффективно использовали чиновники в СКО – Антикор

Первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы СКО Нурлан Жахин рассказал, что руководство областного центра фтизиопульмонологии после рекомендательного письма департамента пересмотрело и отказалось от закупа 100 тыс. респираторов на общую сумму 150 млн тенге. Отмечается, что медианная цена за одно средство индивидуальной защиты составляет 493 тенге.

Кроме того, пресечено неэффективное расходование средств в аппарате акима Айсаринского сельского округа Акжарского района на сумму 48,1 млн тенге.

Госорган на будущий отопительный сезон планировал закупить 52 тонны каменного угля по цене 933 812 тенге за тонну. Всего с начала года областным департаментом по противодействию коррупции выявлено 32 факта завышения планируемых закупочных цен, по которым приняты меры по снижению цен 24 госорганами. Нурлан Жахин

Жахин уточнил, что часто встречаются ошибочно вбитые данные. В качестве примера приведен план КГУ «Петропавловский центр социальной адаптации города Петропавловска». Учреждение планировало закупить макароны на сумму 17 млн 776 тыс. 750 тенге. В результате вмешательства Антикора принято решение купить фигурные рожки на общую сумму 23 250 тенге при цене 250 тенге за кг.

По информации Антикоррупционной службы СКО, общая сумма уменьшения закупочных цен по итогам первого квартала 2022 года составила 581,9 млн тенге.