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Антикор: Компания "Елорда Құрылыс Компаниясы" переплатила инвестору 871 млн тенге

Антикор: Компания по защите интересов дольщиков в Астане переплатила инвестору 871 млн тенге Фото: Zakon.kz
Руководитель столичного Департамента Агентства РК по противодействию коррупции Шаттык Утеев на брифинге в городской Службе коммуникаций заявил о завышении цен и объемов в ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы". Эту компанию создали для решения проблем обманутых дольщиков, сообщает Zakon.kz.

Шаттык Утеев сообщил, что ведомство проводит антикоррупционный мониторинг и внешний анализ коррупционных рисков в таких сферах, как земельные ресурсы, проблемные объекты строительства, а также образование. По их результатам вскрыли многочисленные системные коррупционные риски и признаки уголовных правонарушений.
"К примеру, в деятельности ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", созданного для решения проблем пострадавших дольщиков, выявили факты принятия завышенных цен и объемов работ на общую сумму 339 млн тенге. Также установлена переплата одному из инвесторов (ТОО "Алвис") за выполненные работы в размере 871 млн тенге", – сообщил руководитель столичного Департамента Агентства РК по противодействию коррупции Шаттык Утеев.
Также в ведомстве выявили ряд нарушений архитектурного и земельного законодательства, в том числе манипуляции при выкупе земельных участков для государственных нужд, случаи изменения целевого назначения земли, предоставления земли без применения аукциона, строительства без разрешительных документов.
"Наиболее вопиющие факты – изменения в проектах детальной планировки под строительство жилого комплекса и бизнес-центров в рекреационных зонах и землях, предусмотренных под строительство социальных объектов, а также предоставление земель в санитарно-защитных зонах. В последнем случае выявлены факты по незаконному строительству частной школы и спортивного комплекса в радиусе 20-28 метров от кладбища. В другом случае – в радиусе менее 100 метров от кладбища отведен земельный участок под строительство автозаправочной станции", – указал спикер.
118 августа сообщалось, что в Астане более 40 объектов строили без разрешения.

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